15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, Avrupa'daki bazı lüks otellerini, borç yapılandırma kapsamında Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Maktum'un sahibi olduğu Dubai Holding adlı yatırım firmasına satmak için görüşme halinde olduğu bildirildi.
Bloomberg'in ismini saklı tuttuğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, satılacak oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese ile İstanbul Grand Hyatt da bulunuyor. Otellerin Dubai'nin emirlik kontrolündeki üç holdinginden biri olan Jumeirah Grup tarafından işletileceği de iddia edildi. Doğuş, daha önce de Dubai merkezli Meraas Holding ile marina işletmeciliği üzerine işbirliği yapmıştı.
Doğuş Holding ve Dubai Holding yetkilileri ise konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.
D-MARİN VE D.REAM HİSSELERİ DE SATILMIŞTI
Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak şirket bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.
Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'da 10 adet marinası bulunan D-Marinas'ın yüzde 25 hisssesini mayıs ayında 70 milyon Euro karşılığında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satan Doğuş Holding, yeme-içme sektöründe aralarında Nusr-Et ve Zuma gibi popüler markaların da bulunduğu restoranların çatı şirketi d.ream şirketinin yüzde 17 hissesini de 200 milyon Euro bedelle satmıştı.
Konaklama sektöründeki son satış ise kasım ayında Madrid'de bulunan Villa Magna otelinin 210 milyon Euro'ya Meksikalılara devriyle gerçekleşmişti.
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