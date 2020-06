Adet kanaması sürekli olmamak kaydıyla ve mutlaka bir jinekolog tarafından ileri bir zamana alınabilir. Bu işlemi yılda sadece 1-2 kez yapmak sağlık üzerinde de herhangi bir olumsuzluk yaratmaz.

Her sağlıklı kadın her ay 3 ila 7 gün arası adet kanaması yaşar. Bu hormonlardaki sağlıklı bir süreçtir ve bu süreç her kadında farklılık gösterir. Bazı kadınların 3 gün sürerken bazı kadınlarda 10 güne kader adet kanaması görülebilmektedir. Bu dönemlerde her kadında farklı seyreden bir adet kanaması görülebilmektedir. Bazı kadınlar kramp ve ağrıyla beraber bu süreci atlatabilir, bazıları ise hiç etkilenmeden günlük yaşamına devam edebilir. Ağrılı geçen dönemler kadınların hayatını, özellikle de iş yaşamını yakından etkiler.

Her ay yaşanan bu periyodik durum bazen hiç olmadık tarihlere denk gelebilmektedir. Düğün, balayı, yaz tatili gibi programlanmış özel günlerde adet olunabilmektedir. Adet her kadında aynı gün olmadığı için, bazen mevsim dönüşü, aşırı stres gibi nedenlerden dolayı tarih değiştirebiliyor. Bu özel günlerde bu durumlarla karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınabilir.

Tarihin kendi kendine ileri ertelenmesi

Bu durum doktor kontrolünde kullanılan doğum kontrol hapları için geçerlidir. Doğum kontrol haplarında iki kutu arasında ilaçsız bir süre vermek yerine, bir kutu ile adet kanamasının ne kadar geciktirmek istiyorsak o kadar kullanmak, adet kanamasını geciktirecektir. Ancak bu işlem mutlaka doktora danışılarak ve yılda en fazla 2 defa yapılabilecek bir uygulamadır. İlaç alınmadığında adet kanaması gerçekleşecektir.



Tarihin doktor tarafından ileri ertelenmesi

Jinekolojik muayene olduktan sonra, progesteron içeren ilaçlarla, en az 3 gün önce bu ilaçlar alınabilir. İlaçların etki süresi en az 3 gündür ama 5 gün önce başlamak en idealidir. Bu ilaçlar eczaneden alınmadan, jinekolojik muayene olması gereken bir durumdur.

Uygun olmayan yöntemler

Kadınların kulaktan dolma ve bilinçsizce yaptıkları bir diğer geciktirme yolu da eczanelerden alınan geciktirici ilaç ve iğnelerdir. Bu Bilinçsiz davranış hormonlarda olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu tarz ilaçlar doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır.