Sigortalı çalışan kadının çalışmış olduğu süre içinde hamilelik durumu söz konusu olduğu zaman bu süreye ilişkin kullanması gereken izinlerin tümüne doğum izni deniyor. Kadın çalışanların, çalışma hayatında bir takım hakları bulunuyor. Kadın çalışanların hakları yasal düzenlemeler ve mevzuatlarla koruma altına alınmış olup bu haklardan bir tanesi de doğum izin hakkıdır. Son yapılan düzenlemelerle artık doğum izni hakkı eşlere yani babalara da tanınıyor. Peki, doğum izni kaç hafta kullanılıyor? Erkeklerde doğum izni kaç gündür? Doğum izni ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Anne adaylarına doğum izni kaç gündür?

Doğum izni sürelerine ilişkin olarak SSK’nın kadın çalışanların doğum izin hakkında ön gördüğü süre doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak biliniyor. Doğum sürecinde çoğul gebelik (yani ikiz ve üstü) söz konusu olursa bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Hak olan ücretsiz izin süresi sona erdikten sonra doğum yapan kadın çalışanın işyeri ile ilgili çalışma durumu söz konusu değilse SSK'lı çalışanlar 12 aya kadar, kamu kuruluşunda çalışanlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahipler.

Doğum izni için yasa ne diyor?

SSK’lı Çalışan Kadına Doğum İzni ve Doğum Raporu Hakkındaki Hukuki Düzenlemenin 4857 Sayılı Kanununun 74. Maddesine göre şu şekilde diyor:

Yukarıda belirtilen ücretsiz izin haricinde süreler SSK'lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse ücretsiz olarak artırılabilir. SSK’lı çalışanın doğum İzni sürelerinin hepsi doktor raporu dahilin de belirtilir.

SSK'lı hamile kadına, hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni hakkı verilir

Gerekli görüldüğü durumlarda, doktor raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim ya da bir kesilme söz konusu olamaz. Ancak bu durumun netliği için doktor raporu şarttır.

Doğum yapan kadının İsteği ya da sağlık açısından gerekliliği durumunda kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık izin süresinden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu durumda SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkı izin kullanan Kadının hesabında dikkate alınmaz.

Doğum yapan Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat bebeğe süt emzirme izni verilir. Bu sürenin hangi saatler diliminde ve kaça bölünerek kullanılacağını anne olan işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresi içerisinde sayılır.

Doğum izni nasıl alınır?

Çalışan anne adaylarının doğum izni alabilmeleri için öncelikle doktordan hamile olduklarına dair rapor alarak, bu durumu ortaya çıkartarak netlik kazandırmaları gerekiyor. Kadın, hamile olduğunu gösterir belgeyi doktor tarafından temin ettikten sonra bunu çalıştığı kurumun insan kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne teslim eder. Hamile olduğunuz gösterir bu belge devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınıyor. Hamilelik konusunda müspet olan bu belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Hamile olan anne adayının, hamile olma halini doktor raporu ile bağlı olduğu sigorta kurumuna bildirmesi mutlaka gereklidir ki hamilelik durumunda kadına doğacak tüm haklarından sorunsuz bir şekilde faydalanabilsin.

Babalık izni kaç gündür?

Eşi doğum yapan babalar, ister kamu çalışanı isterse de özel sektör çalışanı olsun artık ücretli izin hakkından faydalanabilmektedirler. Ancak izin süresi, kamuda ve özel sektörde bir takım farklılıklar göstermektedir.

Hukuki Düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendinde ‘Memur çalışana, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine ya da gereklilik halinde 10 günlük babalık izin hakkı bulunmaktadır. Yani kanunda belirtildiği üzere, memura eşinin doğum yapması halinde 10 günlük babalık izni veriliyor. Özel sektör ya da kamu sektöründe sözleşmeli olarak çalışan personele eşinin doğum yapması halinde 2 gün babalık izni verilirken taşeron olarak çalışan işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Babalık izin hakkı toplam 5 gün olarak belirtiliyor.