Doğukan Manço, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu oldu.

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Doğukan Manço, babası Barış Manço ile bayram anıları sorulması üzerine şu yanıtı verdi: Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı. Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.

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Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun ülkeye büyük katkılar sunduğunu ve bir kültürü devam ettirmek istediğini belirtti. Doğukan Manço; "Babam hep, kültürümüze ait olan şeyleri harmanladı. O da bir nevi gençliğe hitabe aslında. ‘Bakın geçmişiniz bu, geleceğimiz bu’ diyor şarkılarında. Bugün bir bayram gününde daha onun eserlerini nesillere aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.

Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü ve yurt dışına gittiğini ifade eden Doğukan Manço; "'Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et. 2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim" açıklamalarında bulundu. Günümüz rap müziğini değerlendiren Doğukan Manço, "Bazen ben de günümüz müziğini yapsam, daha çok kaşem olsa diye düşünüyorum, zaten yapsam yaparmışım ama yapamadım, oraya gidemedim. Günümüz rapçileri rap müzik yapmıyor. Bir kere zaten yapılış amacının çok tersinde gidiyor. Rap müzik dediğimiz, ritmik şiirdir. İsyan olsun, acı olsun, bir şey anlatır size. Geldiğimiz noktada, birkaç kafiyeli sözün peş peşe okunmasından ibaret olmaya başladı" dedi.