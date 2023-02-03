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Doğukan Güngör, 'En İyi Aktör' seçildi

SHOW TV ekranlarından yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Doğukan Güngör, 'En İyi Aktör' seçildi

Giriş: 03.02.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Doğukan Güngör, 'En İyi Aktör' seçildi
'En İyi Aktör' seçildi
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HABERTURK.COM

SHOW TV'de cuma günleri yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Doğukan Güngör'ün yükselişi sürüyor. Dünyada Türk dizilerini izleyen yüzbinlerce izleyicinin katıldığı 'En İyi Aktör'' oylamasında Doğukan Güngör birinci oldu.

Yurt dışı tabanlı TurkishTvPolls sayfasının her ay düzenlediği ve dünyanın birçok yerinden oy kullanılarak gerçekleşen 'The Best Actors of Turkish TV Series' oylamasının ocak ayı sonuçlarına göre Doğukan Güngör birinci seçildi.

Doğukan Güngör, TurkishTvPolls yurtdışı verilerine göre; 'Türk Dizilerinin En İyi Erkek Oyuncuları' oylamasında 65.213 oy alarak ocak ayının en iyi erkek oyuncusu seçildi. Oylama da geçen ayın birincisi Halil İbrahim Ceylan 63.648 oy alarak ikinci olurken; Erkan Meriç, Barış Kılıç ve Engin Altan Düzyatan sıralamayı takip etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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