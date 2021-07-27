Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Törende hayırlı bir iş için bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek hayırsever iş insanı Ömer Çoktin’e teşekkür eden Vali Varol, ”Anadolu’nun giriş kapısında bu yörenin insanları kadimlerdir bu toprakların bekçiliğini yapıyorlar. Bunun yanı sıra Doğubayazıtlı hemşehrilerimiz sınır bölgesinde olmaları dolayısıyla da ticarette meziyetliler ve istihdam olanağı sunma konusunda gittikleri her yerde ilçemizi onurlandıracak işler yapıyorlar. Kıymetli hemşehrilerimizin, iş insanlarımızın ve hayırseverlerimizin katkıları devletimizin yatırımları ile birlik ve beraberlik içinde birbirimizi anlayıp destek olarak her yöremizdeki gencimizin aynı olanaklara sahip olacağı güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu vesile ile de başarılara imza atmış kıymetli iş insanlarımızın, hemşehrilerimizin hayırda yarışmalarını temenni ediyorum” dedi.
Çoktin ailesine eğitim için yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Yaptıkları yatırımlarla, sağladıkları istihdam kadar, kazandıklarıyla da insanlarımıza faydalı olabilmek ve hizmet etmek adına okullar, yurtlar, camiler, taziye evleri ve burada sayamayacağımız birçok hayır faaliyetleri ile herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış olan Çoktin ailesine ilçemize yapacakları 24 derslikli bir Fen Lisesi, 200 kapasiteli Öğrenci Pansiyonu ve spor salonundan oluşan bu önemli eğitim yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsan ölünce, üç ameli dışında bütün amellerin sevabı kesilir. Bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştirenlerdir; öldükten sonra da evladının duaları ve hayırları ile amel defteri kapanmaz. Ona tekrar sevap yazılmaya devam eder. Bir diğeri ilim bırakan insanlar vardır; O ilimden faydalandıkça, o kişinin öldükten sonra hayır defteri kapanmaz, tekrar yazılmaya devam eder. Birde hayır işlerinde bulunan insanlar vardır. Bu da Sadakai câriye dir; Onlarında yaşamlarını yitirdikten sonra hayır defterleri kapanmaz. Yine amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Bizler hayır işlerinde koşturmak durumundayız. Ben de o yüzden bugün çok mutluyum. Bugün burada temelini atacağımız bu bilim ve irfan yuvasında geleceğin Türkiye’sini oluşturacak çocuklarımız daha iyi şartlarda bir eğitim almış olacaktır. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu geleceğin aydınlık olması için mutlaka eğitime yatırım yapmamız gerektiğini, bu anlamda iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Çocuklarımızın daha donanımlı olmaları, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için Devletimizin yanında bu kutsal sorumluluğa ortak olan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli BC Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İş İnsanı Bişar Çoktin’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Bu güzel eğitim yuvasında ailesine, memleketine, ülkesine, devletine, milletine ve hayırlı işlere vesile olacak bilim adamlarının yetişeceğine inanıyorum. Okulumuzun eğitim camiasına, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Temel Atma Töreni’nde Vali Dr. Osman Varol’a Ömer Çoktin, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve protokol üyeleri eşlik etti.
Doğubayazıt’ın Çiftepınar mahallesinde düzenlenen tören ile dün protokolü imzalanan Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesinin temelleri edilen duaların ardından hayırlı olması temennisiyle atıldı.
Yapımına başlanan Ömer Çoktin Fen Lisesi, 24 derslikten oluşacak, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonunu da bünyesinde barındıracak.
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