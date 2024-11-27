Doğu Ukrayna: Savaşın merkezinde yaşam mücadelesi

2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği ile imzalanması planlanan ortaklık anlaşmasını reddetmesi üzerine Ukrayna'da büyük bir siyasi kriz ortamı oluştu. Muhalefet, Yanukoviç'i Rus yanlısı olmakla itham ederken binlerce protestocu sokaklara döküldü. Protestoların şiddetlenmesiyle beraber Yanukoviç, azledildikten sonra Rusya'ya kaçtı.

REKLAM advertisement1 Yanukoviç'in Rusya'ya kaçmasıyla birlikte, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Rus etnik kökenine sahip Ukrayna vatandaşları isyan etti. Yanukoviç'in azledilmesini kendileri için bir tehdit olarak algılayanlar, yeni hükûmete karşı ayaklandı. Özellikle Luhansk ve Donetks'te yoğunlaşan isyanlar savaşa dönüştü. Savaşla birlikte çoğunluğu Rus etnik kökenlilerden oluşmak üzere ayrılıkçılar, Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerini kurdu. Ukrayna Ordusu ile ayrılıkçılar arasında süren savaş, zaman zaman sıcak zaman da soğuk biçimde 2014'ten beri devam ediyor.

REKLAM SAVAŞ EN ÇOK SİVİLLERİ ETKİLİYOR 10 yıldır süren ve özellikle son 4 senedir şiddetlenen savaş sivillerin gündelik yaşamını olumsuz etkiliyor. Donetsk'in Avdiyivka şehrinde yaşayan 74 yaşındaki Florida Troshina yaşadıklarını Reuters'a anlattı. Harabeye dönmüş olan şehre giren Reuters muhabirleri, Troshina'yı yaşadığı yeni restore edilmiş binada ziyaret etti. Rusça konuşan Troshina, kızını iki gün önce kaybettiğini söylerken göz yaşlarını tutamadı.

Bir başka Avdiyivkalı Tatiana Golovina ise "Artık bu bodrum katta yaşamak istemiyorum, gün yüzüne çıkmaktan mutluyum. Burada hayat zor, ışık varla yok arası... Ancak biraz ısınabiliyoruz." dedi. Diğer yandan, 8 Ekim'de Luhansk'tan Kiev'e gelen 62 yaşındaki Petro Alexandrovich de yaşadıklarını Fransız Le Monde gazetesine anlattı. Ukrayna yanlısı olduğunu söyleyen Petro, Luhansk'ta hayatın çok zor olduğunu söyledi. Ukrayna yanlısı olduğu için polis tarafından darp edildiğini söyleyen Petro, Kiev'e gelmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ukrayna'nın doğusunda Rus ve Ukrayna kökenli vatandaşlar bir arada yaşadıklarından ötürü aralarında etnik ayrımcılık sürüyor.