Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'deki coğrafi işaretli ürünlerin, "Dijital Denetleme ve Satış Portalı Projesi" ile yurt içi ve yurt dışına pazarlanacağını bildirdi.
TTSO tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı kapsamında yürütülen "Dijital Denetleme ve Satış Portalı Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Rize ve Gümüşhane'de coğrafi işarete sahip belediye, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkar odaları gibi kurumların temsilcileri, çevrimiçi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının, özellikle Doğu Karadeniz'den başlamak üzere coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla üretimini ve ticari ürün olarak daha çok tüketilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Bu şekilde, üretimi destekleyerek istihdama katkı sağlayacaklarını belirten Hacısalihoğlu, "Hedefimiz, ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanmasını sağlamaktır. Coğrafi işaret almak konusunda odalarımız belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların ticari olarak hayata geçirilmesi gerek. Biz bütün coğrafi işaretli ürünlerimizin pazarda yer almasını yani son tüketiciye ulaşmasını amaçladık." diye konuştu.
Proje kapsamında tüm il ve ilçelerdeki coğrafi işaretli ürünleri e-ticaret portalında toplayarak, tanıtım, satış ve pazarlamayla ilgili altyapıyı kurup pazarı genişletmek istediklerini ifade eden Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık coğrafi işarete sahip kurumlarımızın tamamının biraz daha aktif olmaları gereken sürece giriyoruz. İhracat konusunda lojistik altyapının hazırlanmasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte gelişmiş e-ticaret portallarıyla da mutlaka iş birliğimiz olacaktır. Bu ürünlerin denetimi önemli konu. Denetim kurumlarımız da ürünlerin doğru şekilde üretilip pazara çıktığını denetlemeye başlayacaklar. Bu bakımdan sistem tam olarak kuruluyor. Bütün il ve ilçelerimizdeki coğrafi işaret sahibi kurumlarımızın buna sahip çıkmasını arzu ediyoruz."
Hacısalihoğlu, bölgede sistemi başlattıklarını kaydederek, "Belki Türkiye çapına ve komşu ülkelere genişletmek suretiyle ilerleyeceğiz. Coğrafi işaret almayan yöresel ürünleri de buna katmak suretiyle çok geniş bir kapsama ulaşacak bir portal oluşturmayı amaçlıyoruz. DOKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıda daha sonra e-ticaret ve denetleme sistemlerinin nasıl işleyeceğiyle ilgili katılımcılara sunum yapıldı.
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