İstanbul'da iş yerini haraç için 'Keleş' ile taradılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

İstanbul'da iş yerini haraç için 'Keleş' ile taradılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

İstanbul Bağcılar'da, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 11 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki şüpheli Kalaşnikof otomatik silahla iş yerini yaylım ateşine tuttu.

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ÇEVREYE 24 MERMİ İSABET ETTİ DHA'daki habere göre şüpheliler olayın ardından hızla kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede iş yerine 21 çevrede bulunan araçlara da 3 olmak üzere toplam 24 merminin isabet ettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Olay yerinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler güvenlik kameraları kullanılarak takibe alındı. REKLAM

OTOMATİK SİLAHI ATTILAR Olay yerinde ateş açtıktan sonra kaçan şüphelilerin bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları Kalaşnikof otomatik silahı da attıkları belirlendi. Terk edilen motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER 21-23 YAŞLARI ARASINDA Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E.(23) ve Mecid E.(22)'yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerle birlikte bir tabanca ele geçirildi. Yapılan soruşturmada olayda silah kullanan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü"nde haklarında örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandılar.