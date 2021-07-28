AA

Adana'da 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'ın Arsuz ilçesi kıyısında oluştuğu belirlenen fay kırığı, deniz canlılarının yuvası haline geldi.

AA'nın haberine göre Ceyhan ilçesindeki deprem nedeniyle oluştuğu belirlenen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki fay kırığı, denizin 13-18 metre altında ve kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta doğal resif görevi görüyor.

Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan fay kırığı, dalış tutkunları için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor.

Bölgede, turistik amaçlı dalışlar düzenleniyor, dalgıçlar fay kırığı içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin keyfini yaşıyor.

Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) Başkanı İhsan Öd, fayın bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından biri olduğunu söyledi.

Fay hattının her mevsim farklı canlı türlerini barındırdığını belirten Öd, "Fay, Adana depreminde kırılmış ve depremin etkisiyle ortaya çıkmış bir resif, bir kaya parçası, uzun bir kaya parçası. Ortalama 1 kilometre gibi bir uzunluğu var. Zamansal olarak değişmekle beraber 13-18 metre arasında bir derinliğe sahip" dedi.

Öd, depremin etkisiyle oluşan kaya bloklarının bölgedeki deniz canlılarına koruma sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fay birçok canlıya ev sahipliği yapıyor, birçok türü görebiliyoruz. Aynı zamanda fay, yine bölgemize gelen lesepsiyen balık türlerine de yuva olmaya devam ediyor. Fayın üst kısmı 9 metre derinlikte alt kısmı 13-18 metre arası değişiklik gösteriyor, kum ve kayalarla dolu bir bölge. Bizim için dalış anlamında gerçekten iyi bir bölge. Çeşitli dönemlerde farklı canlıları da burada görebiliyoruz."

"FAY HATTINA DALIŞ GÜZEL BİR DENEYİM"

Adana'dan bölgeye giden Emine Tan, yaklaşık 10 yıldır dalış yaptığını dile getirdi.

Tan, burada hem çok sayıda balıkla birlikte yüzmenin keyfini yaşadığını hem de fay hattının yapısını inceleme şansı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fay kısmına geçtiğinizde 9 metrelere kadar indiğiniz zaman birden bire dağın tepesinden bir vadiye bakıyor gibisiniz ve aşağısı kumluk, akabinde birdenbire 13-14 metrelere iniyorsunuz. Muhteşem bir duygu çünkü 9 metreden kendinizi bir boşluğa bırakıyorsunuz ve uçma hissi gibi bir duygu uyandırıyor. Suyun altında olmak, balıkları görmek ve yeni şeylerle karşılaşma heyecanı yaşıyorsunuz. Bu anlamda da fay hattına dalış güzel bir deneyim."