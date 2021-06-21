Dogecoin neden düşüyor? Dogecoin sponsorluğundaki NASCAR sürücüsü Stefan Parsons’ın arabası dün kaza yaptı. DOGE fiyatı bu kazanın ardından düşüşe geçti.

DOGECOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Springrates CEO’su Sean Taylor liderliğindeki Dogecoin sahipleri, dün Nashville’deki NASCAR Xfinity Serisi Yarışı için Amerikalı yarışçı Stefan Parsons’ın 99 numaralı arabasına sponsor oldu. Ancak Dogecoin ile süslenmiş Chevrolet Camaro doğrudan duvara çarptı ve yarışı son sırada bitirdi.