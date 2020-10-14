DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU
Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
DEMET ÖZDEMİR - ZEYNEP
Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.
İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı.
2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.
İBRAHİM ÇELİKKOL - MEHDİ
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.
ENGİN HEPİLERİ - FARUK
Tiyatro çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki orta öğrenimi sırasında başlayan Engin Hepileri, 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda yer aldı. 1998'de ise Anlat Şehrazat müzikalinde ve Tiyatro Fora'da Ölümsüzler[3] oyununda rol aldı. O yıl Kent Oyuncuları kadrosuna katılan oyuncu bu toplulukta 20 oyunda rol almanın yanı sıra televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yer aldı.
2008 yılında tiyatro yönetmenliğine başlayan oyuncu ayrıca Üniversitesinde ve Akademi Kenter'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini üstlendi.
ENGİN ÖZTÜRK - BARIŞ
28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur.[1] Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.
2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.
2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırmıștır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynamıştır. 2020 yılında ise Netflix'in yayınlanacağı absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisine hazırlanmaktadir.
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