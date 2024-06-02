6. GİLA CANAVARI

En ölümcülünden belki de en acı vericisine kadar ABD ve Meksika'ya özgü zehirli bir kertenkele olan gila canavarının ısırığı, omurgalılar arasında en dayanılmaz olanı olarak kabul ediliyor. Bu hayvana çok yaklaşan bir gazeteci bu zehri "damarlarınızdan akan sıcak lav gibi" olarak tanımladı. Ancak acıya rağmen hiçbir ısırığın insan ölümüyle sonuçlandığı bilinmiyor. Oldukça hafif bir nörotoksin olan bu zehirleri, kertenkelelerin tükürük bezlerinde üretiliyor.