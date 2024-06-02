Bu hayvanlarla karşılaşmak istemeyeceksiniz: İşte dünyanın en zehirli 10 canlısı!
Doğanın savaş alanında yıllar içinde birçok hayvan, hem yemek yiyebilecek hem de yenilmekten kaçabilecek mekanizmalar geliştirdi. Bu duruma avı etkisiz hale getirmek, yakalanmasını ve yenmesini kolaylaştırmak veya kendilerini olası yırtıcılardan korumak için kullanılabilecek kimyasal toksinlerin üretimi de dahildir. Peki, bu toksinler ne derece zehirli olabilir? İşte, sizin için deniz canlılarından primatlara kadar dünyanın en zehirli 10 hayvanı!
- 1
Dünya, büyüleyici canlı çeşitliliğiyle dolu. Ancak, bu güzelliklerin ardında saklanan tehlikeler de var. Bazı hayvanlar, sahip oldukları zehir yüzünden hem insanlar hem de diğer hayvanlar için ölümcül bir tehdit oluşturabilir. İşte, karşılaşmaktan kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz dünyanın en zehirli hayvanlarına dair detaylar...
- 2
1. KONİ SALYANGOZU
Salyangozların ölümcül olduğu akla gelmeyebilir ancak deniz konisi salyangozunun zehri o kadar güçlüdür ki solunum yetmezliğine, kas felcine, görme bozukluğuna ve hatta ölüme neden olabilir. "Radula" adı verilen, dalgıç giysisine nüfuz edecek kadar keskin dişleri olan bu canlının zehrinin küçücük bir dozu bile 20 yetişkin insanı öldürebilecek güce sahiptir.
- 3
2. TAIPAN YILANI
Karşılaşacağınız yılanların çoğu zararsız olsa da (yalnızca 5 yılan türünden 1'i zehirlidir), bazıları dünyanın en ölümcül hayvanları arasında sayılabilir. Dünyadaki en zehirli yılanın, orta doğu Avustralya'ya özgü taipan yılanı olduğu düşünülüyor.
-
- 4
Bir damlası yaklaşık 100 yetişkin erkeği öldürebilecek kadar güçlü bir zehirdir. Yarım saat içinde ölüme sebep olan bu canlı oldukça utangaçtır ve insanlarla nadiren karşılaşır, bu nedenle aslında en tehlikelisi değildir
- 5
3. KUTU DENİZANASI
Yalnızca bir insanın parmak ucu kadar büyüyebilen kutu deniz anası soktuğunda kurbanları, morfinin bile geçiremediği bir acı olan Irukandji sendromuna yakalanıyor. Daha da kötüsü, bu sokmaya karşı bir panzehir yoktur. Zehirin toksinleri dakikalar içinde aşırı ağrıya, felce, deliryuma, şoka, kalp durmasına, beyin kanamasına ve ölüme neden olabilir. Bu denizanasının 60 yetişkini öldürecek kadar zehri olduğu biliniyor.
- 6
4. SIDNEY HUNİ AĞ ÖRÜMCEĞİ
Bu örümceğin güçlü zehrinin siyanürden iki kat daha ölümcül olduğu söyleniyor. İnsan üzerindeki etkileri arasında kan basıncında artış, aritmi, koma ve ölüm sayılabilir. Zehir hızla etki eder ve küçük bir çocuğu 15 dakika içinde öldürebilir. Ancak huni ağ örümceğinin zehri, diğer birçok hayvan için ilginç bir şekilde zararsızdır. Bunun nedeni hayvanlarda bulunan, toksinlere bağlanıp bu zehri nötralize edebilen antikorlardır.
-
- 7
5. SİVRİ FAREGİLLER
Avlarını felç etmek ve bastırmak için zehirlerini kullanan bu memeli canlılarda zehir, yılanlarda olduğu gibi dişlerden değil, kesici dişlerinin tabanındaki özel bir kanaldan ve dişlerindeki oluklar boyunca akar. Bu zehir 200 fareyi öldürecek kadar güçlüdür. Bununla birlikte bu farenin zehri, gila canavarının yakın akrabası olan Meksika boncuklu kertenkelesinin zehrine çok benzer.
- 8
6. GİLA CANAVARI
En ölümcülünden belki de en acı vericisine kadar ABD ve Meksika'ya özgü zehirli bir kertenkele olan gila canavarının ısırığı, omurgalılar arasında en dayanılmaz olanı olarak kabul ediliyor. Bu hayvana çok yaklaşan bir gazeteci bu zehri "damarlarınızdan akan sıcak lav gibi" olarak tanımladı. Ancak acıya rağmen hiçbir ısırığın insan ölümüyle sonuçlandığı bilinmiyor. Oldukça hafif bir nörotoksin olan bu zehirleri, kertenkelelerin tükürük bezlerinde üretiliyor.
- 9
7. YAVAŞ LORİS
Aldatıcı derecede sevimli gözüken yavaş loris adlı hayvan, şu ana kadar keşfedilmiş tek zehirli primattır. Üst kolundaki brakiyal bezden salgılanan bir yağın tükürüğüyle birleştirilmesiyle zehrini salan bu canlı bezi yalayarak kürküne sürer.
-
- 10
Bilim insanları bunun sebebinin kürkünde yuva kurmak isteyecek parazitleri savuşturmak ve üreme döneminde diğer türlerden kendini korumak için bir araç olduğunu düşünüyor. Ayrıca yasa dışı ticareti yapılan bu hayvanın satıcıları, zehrini gizlemek için hayvanın ön dişlerini çekip alıcılarına satarlar.
- 11
8. ORNİTORENK
Ördek gagalı ornitorenkler, yumurtlayan çok az sayıdaki memeliden biridir. Zehir sağlayan ayak bilekleriyle kendilerini savunma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip bu hayvanlar, insanlar için ölümcül olmasa da köpekler de dahil olmak üzere daha küçük hayvanları felç edip öldürecek kadar güçlü bir zehre sahiptir. Morfinin etkilerine karşı da bağışıklığa sahip olan zehirleri, insanlarda haftalarca süren dayanılmaz bir acı yaratabilir.
- 12
9. TAŞ BALIĞI
Taş balıklarının benekli kamuflajları ve deniz ortamlarının çamurlu veya kayalık diplerinde kalma alışkanlıkları nedeniyle üzerlerine basılması kolaydır. Bu yüzden bir dalgıç fark etmeden bu balığın sırtındaki 13 dikenden biriyle sokulursa tedavi edilmediği takdirde 6 saat içinde dayanılmaz bir acıyla beraber ölüme sebep olabilir. Buna rağmen taş balığı, zehirli dikenleri dikkatlice çıkarıldıktan sonra yenilebilir hale gelebilen bir canlıdır ve bazı ülkelerde tüketilir.
-
- 13
10. AVRUPA KÖSTEBEĞİ
Fareler gibi köstebekler de avlarını -çoğunlukla solucanları- felç etmek ve bastırmak için zehirli bir tükürük kullanırlar. Bu onların yiyeceklerini daha sonra tüketmek üzere taze ve canlı olarak saklamalarını sağlar.
Kaynak: Discover Wild Life, C Net, National Geographic