Doğanın fısıltılarını duyabileceğiniz yerler... Tayvan'dan Namibya'da dünyanın en sessiz noktaları huzur arayanlar için birebir!

MONTANAS VACIAS, İSPANYA: BOŞ DAĞLARIN SESSİZLİĞİ

‘Boş Dağlar’ olarak bilinen Montañas Vacías, Avrupa’nın en az nüfuslu bölgelerinden biri olup sessizlik arayan bisiklet severler için eşsiz bir rotadır. Yüksek platoları ve çam ormanları, bu bölgeyi gerçek bir huzur noktası haline getiriyor.