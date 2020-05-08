Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Bakan Dönmez, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) gerçekleştirdiği “Enerji Sektörü Meclis Toplantısı”na video konferansla katıldı. Toplantıya, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz, enerji, petrol ve LPG sektörleri meclisinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, sektör temsilcilerine tek tek söz verildi. Koronavirüs sürecinde genelde enerji, özelde de tek tek sektörlerde yaşananlar değerlendirildi.

TAHSİLATLAR DÜŞÜYOR

Doğal gaz sektörü temsilcileri, salgın döneminde fatura tahsilatının düştüğünü söyledi. Oranların, bölge bazında değişiklik gösterdiği ifade edildi. Bazı bölgelerde yüzde 30’a kadar gerilediği belirtiliyor.

Gaz sektörü temsilcileri, şehiriçi gaz dağıtım şirketlerine “tahvil” çıkarma yetkisi verilmesini, devletin bu tahviller üzerinden tahsilat kayıplarını telafi edecek biçimde sektöre destekte bulunmasını önerdi.

Enerji yönetimi, salgın nedeniyle abonelerin evlerinden çıkamadığı için ya da gelir veya iş kayıplarına bağlı olarak fatura ödemede dönemsel bir sorun olabileceğine işaret etti. Bu çerçevede söz konusu talebe, mesafeli bir yaklaşım gösterildiği ifade edildi.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ

Elektrik sektörü temsilcileri de zor bir dönemden geçildiğini belirterek, devletten beklentilerini dile getirdi. Sektör, başta TRT payı olmak üzere üzere kamuya (BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ gibi) yaptıkları ya da yapacakları ödemelerde kolaylık gösterilmesini istedi. Bazı ödemelerin ötelenmesini gündeme getirdi. Sektör temsilcileri, A sınıfı elektrikli cihazlarda KDV’nin (halen yüzde 18 olan) düşürülmesini de istedi.

MADEN SEKTÖRÜ

Maden sektörü temsilcileri de yılın ilk dört ayında ihracatın düştüğünü belirterek, “İhracat, ürün grupları bazında değişmekle birlikte yüzde 5 ile 16 arasında geriledi. Yılın ilk iki ayında ihracatımız yüksek olmasaydı bu oran daha yüksek olabilirdi” dedi.

AKARYAKIT VE LPG SEKTÖRLERİ

Akaryakıt ve LPG sektörleri temsilcileri, koronavirüs salgını döneminde akaryakıt ve LPG satışlarının düştüğünü söyledi. Buna bağlı olarak (bayi + dağıtım şirketine satılan üründen kalan) kar marjlarının da gerilediğine işaret etti. Sektör, finansman yönünden zorlandıklarını belirtti.

Sektör, akaryakıttan ÖTV ve KDV’nin alındığını anımsatıp, vergilerin birleştirilmesini gündeme getirdi.