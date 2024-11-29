Doğalgazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ, 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicileri sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.