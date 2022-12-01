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Doğalgazda aralık ayı tarifesi değişmedi

BOTAŞ, doğalgazda aralık ayına ilişkin tarife tablosunu yayımladı. Mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeler aralıkta değişmedi

Giriş: 01.12.2022 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
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AA

Doğalgazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

AA'nın haberine göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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