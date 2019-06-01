Doğalgazda, dolar kurundaki gelişmelerin de dikkate alınması talep edildi. Peki, enerji yönetimi,nihai tüketici tarifesini de etkileyebilecek bu talebe, nasıl yaklaştı? İşte yanıtı…

Doğalgaz sektörü temsilcileri, bu ayın ilk günlerinde Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’la görüştü. Görüşmede, doğalgaz sektöründe yatırım ihtiyacı, sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Diğer sektörler gibi doğalgazcılar da dolar kurundan yakındı. Dolar kurunun, 2018 yılında tarihi bir seviyeye ulaştığı, daha sonra gevşediği anımsatıldı. Kurların, son dönemde yeniden artış eğilimine girdiğine işaret edildi.

Sektör, dolar kurunda yaşanan bu artışın şirketleri zorladığını, maliyet baskısı yarattığını belirterek, “Yatırımlarımız dolarla… Gelirlerimiz TÜFE üzerinden hesaplanıyor ve TL ile… Kur artışı, gelirlerimizin çok üstünde. Bu durum şirketleri zorluyor” dedi. Doğalgazda, dolar kurundaki gelişmelerin de dikkate alınması talep edildi.

Peki, enerji yönetimi bu talebe nasıl bakıyor? Sektör temsilcileri, konuyu enerji yönetimine açtıklarını ve kendilerini bilgilendirdiklerini söyledi. Enerji yönetiminin, nihai tüketici tarifesini de etkileyebilecek bu talebe, “mesafeli” yaklaştığı belirtildi.