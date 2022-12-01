ARALIK DOĞALGAZ DESTEĞİ EN ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayının başında gerçekleştirilen ve 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından doğalgaz desteği ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

*Aralık ayı 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.