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Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

İhtiyaç sahiplerine 900-2500 TL doğalgaz destek yardımı! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor!

Doğalgaz desteği ödeme tarihleri, hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi hanelere 900 TL ila 2 bin 500 TL arasında doğalgaz tüketim desteği yapılıyor. 3 Milyar bütçe ile hayata geçirilen doğal gaz fatura destek ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Giriş: 01.12.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğalgaz desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz tüketim desteği ilk ödemesi için Kasım ayının ilk ayını işaret etmişti. Aralık ayının gelişiyle birlikte "Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2022 Aralık  doğalgaz tüketim desteği ödemeleri ve başvurusu hakkında merak edilen detaylar...

  • DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

  • ARALIK DOĞALGAZ DESTEĞİ EN ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayının başında gerçekleştirilen ve 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından doğalgaz desteği ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

    *Aralık ayı 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • 900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

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