Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği veriyor. Kış aylarına girmemizle beraber doğalgaz destek ödemeleri bir kez daha gündeme geldi. Ödemelerden yararlanan aileler, doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. En son yapılan açıklamada, doğalgaz destek ödemelerine zam yapıldığı belirtilmişti. Peki, doğalgaz destek ödemesi ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatacal? İşte, detaylar...