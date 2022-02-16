Doğalgaz fatura desteği ile ilgili aramalar iyice hız kazandı. Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen binlerce vatandaş; 2022 doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili olarak doğalgaz yardımı hakkında bilgileri bir araya getirdik...

Peki E-Devlet ile doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı

BAKAN YANIK'TAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.