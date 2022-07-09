"EVİMİZDE TEKNOLOJİ YASAK"



Doğa Rutkay, ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye hakkında, "Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.