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Salgın tüm dünyayı ele geçirmeye devam ediyor. İnsanlar evden dışarı çıkmayarak ve gerekli izolasyon kurallarına uyarak kendilerini korumaya çalışıyor.

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yayınladığı bir yazı ile Çinlilere isyan etti.

"NE HALİNİZ VARSA GÖRMEDİNİZ"

Koronavirüse karşı tedbirli davranan oyuncu, "Ne haliniz varsa görmediniz herkese bulaştırdınız" ifadelerini kullanarak şu sözleri sıraladı:

Çinliler, ne varsa yenidiniz yuttunuz. Kedileri, köpekleri... Utanmadınız köpek festivali bile yaptınız! Dünyayı perişan ettiniz. Ne haliniz varsa görün diyecek biri değilimdir ama aşırı öfkeliyim size ve aç midelerinize. Üstelik ne haliniz varsa da görmediniz herkese bulaştırdınız!

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