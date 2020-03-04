Son olarak babası Rutkay Aziz ve kızı Piraye'yi oyun oynarken çeken Doğa Rutkay Kamal, fotoğrafın altına şu sözleri ekledi:

Çiçeğim dedesini pek seviyor. Yıllarca bana ne eziyet ettiler "Babasının gölgesinde" diye. Ah keşke hep kalsa insan büyümeden o gölgede. Sıra sende kızım, sen gir şimdi dedenin onurlu kocaman gölgesine.