Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Doğa Rutkay, doğumdan sonra hastane odasında oğlu, kızı ve eşi ile birlikte çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Rutkay, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



Evlatlar bugün 3 yaşında oluyor... O günü her düşündüğümde, "Ben bu işin altından nasıl kalkacağım" diyordum. Bu ikisi nereden çıktı? Bilgim yetecek mi, Tecrübem yok. Okuduklarım yetecek mi, sabrım var mı, aynı anda nasıl emzireceğim, nasıl yedireceğim, nasıl yıkıyacağım? Sevgim, ilgim aynı anda ikisine de yetecek mi? Beni severler mi acaba?