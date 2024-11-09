ŞEF DOĞA ÇİTÇİ KİMDİR?

Doğa Çitçi 1979’da doğdu. On yaşında aile restoranında başlayan aşçılık serüvenine hala ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir. Mersin Üniversitesi mezunu olan Çitçi’nin küçük yaşlarda başlayan aşçılık tutkusu, eğitim hayatının da mutfak, ev, okul üçgeninde geçmesini sağladı. Çocukluğu ve ilk gençliği, iki farklı eğitimin disiplin ve yoğunluğuyla sürdü.

Anadolu Halk Mutfağı, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı üzerine araştırmalar yapan ve eski reçetelere, Anadolu yemek ve yaşam kültürüne yoğunlaşan Doğa Çitçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Unesco Yaratıcı Şehirler ağına Gastronomi dalında girmesi ile projenin en başından beri içinde yer aldı ve bugün hala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar koordinatörüdür.

Yurtiçi ve yurtdışı Gaziantep Mutfak Kültürünü yansıtan ve Dünya üzerinde Unesco yaratıcı şehirler ağına dahil olan diğer ülke şehirlerinde organizasyonlara katılarak buralarda sunumlar yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtımı için seçilen şefler arasında yer almaktadır. Sayısız Cumhurbaşkanlığı ve bakan, üst düzey protokollerin ağırlandığı organizasyonlarda görev almıştır. Türkiye’nin marka otellerinde menü hazırlık ve sunumları yapmıştır.