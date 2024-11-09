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        Haberler Bilgi Gündem Doğa Çitçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Doğa Çitçi kimdir? Doğa Çitçi hayatı ve kariyeri

        MasterChef konuğu Doğa Çitçi kimdir?

        MasterChef'e konuk olan Doğa Çitçi'nin yaşamı izleyicilerin ilgisini çekti. Doğa Çitçi 9 Kasım'da yayınlanan eleme adayı belirleme oyununda, yarışmacıların lezzetli yemeklerini tadacak. Gaziantep mutfağı yeteneğiyle öne çıkan Doğa Çitçi hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Peki, Doğa Çitçi kimdir? MasterChef konuğu Doğa Çitçi nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:46
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          MasterChef Türkiye’de haftanın son eleme adayı belli olacak. Programın bu bölümüne konuk olarak katılan isim ise Doğa Çitçi oldu. İzleyiciler, Doğa Çitçi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Doğa Çitçi kimdir? MasterChef konuğu Doğa Çitçi nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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          ŞEF DOĞA ÇİTÇİ KİMDİR?

          Doğa Çitçi 1979’da doğdu. On yaşında aile restoranında başlayan aşçılık serüvenine hala ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir. Mersin Üniversitesi mezunu olan Çitçi’nin küçük yaşlarda başlayan aşçılık tutkusu, eğitim hayatının da mutfak, ev, okul üçgeninde geçmesini sağladı. Çocukluğu ve ilk gençliği, iki farklı eğitimin disiplin ve yoğunluğuyla sürdü.

          Anadolu Halk Mutfağı, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı üzerine araştırmalar yapan ve eski reçetelere, Anadolu yemek ve yaşam kültürüne yoğunlaşan Doğa Çitçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Unesco Yaratıcı Şehirler ağına Gastronomi dalında girmesi ile projenin en başından beri içinde yer aldı ve bugün hala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar koordinatörüdür.

          Yurtiçi ve yurtdışı Gaziantep Mutfak Kültürünü yansıtan ve Dünya üzerinde Unesco yaratıcı şehirler ağına dahil olan diğer ülke şehirlerinde organizasyonlara katılarak buralarda sunumlar yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtımı için seçilen şefler arasında yer almaktadır. Sayısız Cumhurbaşkanlığı ve bakan, üst düzey protokollerin ağırlandığı organizasyonlarda görev almıştır. Türkiye’nin marka otellerinde menü hazırlık ve sunumları yapmıştır.

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          Uluslararası Gastronomi festivalinde GastroANTEPFest’te organizasyon komitesinde görev almış, farklı ülkelerden gelen şefler ve Michelin şefler ile workshoplar yapmıştır. Aşçılık ile ilgili pek çok dernek ve federasyonda görev almıştır. Wacs-Dünya Aşçılar Konfederasyonu üyesi ve aynı zamanda Wacs –Dünya Aşçılar Konfederasyonu’nun da Uluslararası jürilik belgesine sahiptir.

          Digitürk Bein Gurme kanalında 52 bölüm ‘Gaziantep Mutfağı’ programının şefliğini ve sunuculuğunu yapan ve pek çok tv programına konuk olarak katılan Doğa Çitçi 2018 yılında Ateşbaz Veli Aşçı dede Mutfak Kültürü Etkinliğinde Yılın Şefi seçilmiştir.

          Anadolu mutfak kültürü ve çeşitliliği üzerine araştırmaları devam etmekte ve gezerek deneyimleyerek yazmakta olduğu bir kitap çalışması bulunmaktadır. Mutfak Sanatları Merkezi gibi Musem Akademinin de kurucularındandır ve Musem Akademinin koordinatör şefidir.

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