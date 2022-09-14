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Do Kwon kimdir ve tutuklandı mı? Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon'a ne oldu?

Terraform Labs'ın kurucusu olan Do Kwon, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri olan Do Kwon'un tutuklandığı iddiası kripto para dünyasında olay yarattı. Peki, Do Kwon kimdir ve tutuklandı mı?

14.09.2022 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kripto para dünyası Do Kwon'un son durumunu konuşuyor. Güney Koreli iş insanı Do Kwon'un tutuklandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

  • DO KWON KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

    Güney Kore mahkemesi Terra'nın kurucusu Do Kwon için tutuklama emri çıkardı.

  • DO KWON KİMDİR?

    Do Kwon 6 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Do Kwon olarak bilinen Kwon Do-hyung, Singapur merkezli Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Güney Koreli bir kripto para geliştiricisidir.

    Terraform Labs, sabit para TerraUSD ve ağ belirteci Terra'yı içeren Terra blok zincirinin arkasındaki lisanssız şirkettir.

  • Kwon liseyi Daewon Yabancı Dil Lisesi'nde tamamladı ve Stanford Üniversitesi'nden Haziran 2015'te mezun oldu. Apple ve Microsoft'ta her biri üç ay mühendis olarak çalıştı. Daha sonra Eylül 2015'te şirket kurmak için Güney Kore'ye döndü.

    TerraUSD ve Luna, Mayıs 2022'de çöktü ve bir hafta boyunca neredeyse 45 milyar dolarlık piyasa değerini sildi.

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