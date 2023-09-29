DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) halka arzı borsada ne zaman işlem görecek?
21-22 Eylül tarihleri arasında halka arz edilen DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. DMR Unlu Mamuller halka arzında paylar 10,24 TL'den 13-14 lot dağıtımında bulundu. Halka açıklık oranı yüzde 40,47 olarak açıklanan DMR Unlu Mamüller'in işlem göreceği tarih belli oldu. İşte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz takvimi ile DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) hissesinin borsada işlem göreceği tarih...
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DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) talep toplama işlemleri 21-22 Eylül tarihleri arasında arasında tamamlandı. Simit Sarayı halka arzında şirket, 75.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit olarak dağıttığı belirtildi. Peki, "DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) halka arzı borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" İşte 'DMRGD' koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLDU!
Simit Sarayı halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşti.
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DMR SİMİT SARAYI HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Simit Sarayı 29 Eylül 2023 Cuma günü Yıldız Pazar'da DMRGD koduyla borsada işlem görmeye başlayacak.
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DMR SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERDİ?
10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu.
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SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.