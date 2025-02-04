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        Haberler Gündem Teyit DMM'den 'UTTS çipinin araçlara takılacağı' iddiasına dair açıklama

        İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrail’in ürettiği UTTS çipinin araçlara takılacağı' iddiasına dair açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar' iddiası doğru değildir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:58
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        DMM'den 'UTTS çipinin araçlara takılacağı' iddiasına dair açıklama
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        DMM tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar' iddiası doğru değildir. Bu sistem için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır. UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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