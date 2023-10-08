DJ Mahmut Orhan'dan açıklama: Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu

Mahmut Orhan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz.