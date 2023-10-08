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        Haberler Magazin DJ Mahmut Orhan'dan açıklama: Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu - Magazin haberleri

        DJ Mahmut Orhan'dan açıklama: Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu

        Hamas'ın İsrail'e roketlerle saldırmasıyla başlayan ve İsrail'in 'savaş durumu' ilan ettiği ettiği olaylarda Türk DJ Mahmut Orhan'ın İsrail'de olduğu ortaya çıktı. Orhan, "Biz iyiyiz ve Türkiye'ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:21
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          İsrail ve Gazze arasındaki gerilim en üst düzeye çıktı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. Tüm bunların yaşandığı sırada Türk DJ Mahmut Orhan'ın da saldırının gerçekleştiği sırada İsrail'de olduğu ortaya çıktı.

        • 2

          "YAŞADIKLARIM ÇOK KORKUTUCUYDU"

          Konser için İsrail’e giden Mahmut Orhan, İsrail - Filistin arasındaki operasyonların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orhan, "Biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Mahmut Orhan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz.

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