Alman otomobil şirketi Daimler, ABD'nin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD'de sattığı 250 bin aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
Şirket, ürettiği dizel otomobillerin emisyon sınırlarını ihlal etmiyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturma altındaydı.
Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, ABD'de sattığı 250 bin adet dizel otomobil ve hafif ticari araç dolayısıyla karşı karşıya olduğu idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını Ağustos'ta açıklamıştı.
Daimler, Ağustos ayında ABD'de 1.5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı.
Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon euro masraf yapacağını da bildirmişti.
ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan anlaşmaların gelecekte ülkedeki kirlilik yasalarını ihlal etmeyi düşünen herkesi caydıracağını söyledi.
Mahkeme belgelerine göre Daimler, çevre kirliliği yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3 bin 290 dolar ödemeyi kabul etti.
Daimler ayrıca otomobil sahiplerinin avukat masrafları için de 83.4 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, mahkeme tutanaklarına göre aleyhine yöneltilen iddiaları reddederken, anlaşmanın cezai sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.
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