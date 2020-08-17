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2015 yılında patlak veren dizel skandalının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, markalar ağır faturalar ile karşı karşı kalmaya devam ediyor.

Son olarak, Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, ABD'de sattığı 250 bin adet dizel aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım bulunduğunu kabul ederek 2.2 milyar dolar ödemeye razı oldu.

2.2 milyar dolarlık ödemenin 1.5 milyar dolarlık kısmı, ABD Çevre Koruma Ajansı, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Adalet Bakanlığı ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumları ile varılan anlaşma kapsamında ödeneceği bildirildi.

Geriye kalan 700 milyon doların ise, New Jersey'de tüketicilerin dava marka aleyhine dava açtığı mahkemede varılan anlaşma çerçevesinde ödeneceği kaydedildi.

Daimler, geçen yıl da Alman otoriteler ile vardığı anlaşma kapsamında, 684 bin dizel otomobilin yerel emisyon kurallarına uymadığını kabul ederek 1 milyar dolarlık ödeme yapmıştı.

2015'te patlak veren Volkswagen'in dizel skandalı sonrası, Daimler'de ABD'deki dizel otomobil satışlarına 2016 yılında son vermişti.

Volkswagen'in emisyon değerlerini olduğundan daha düşük göstermek için bir yazılım kullandığının ortaya çıkması ile patlak veren skandal, üreticilerin dizel motorlardan uzaklaşarak hibrit ve tam elektrikli otomobillere yönelmesine yol açtı.

Volkswagen'e kullandığı hileli yazılımın karşılığında 25 milyar dolarlık bir fatura kesilmişti.