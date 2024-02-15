Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sel!

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Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

Fotoğraf: İHA SELE KAPILAN ARAÇTAKİ 5 KİŞİ KURTARILDI Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. REKLAM

Fotoğraf: İHA Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı.

Fotoğraf: AA Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.