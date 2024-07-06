Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
Diyarbakır- Bingöl kara yolunda dün seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla açılan ateşle yaralanan 6 kişiden Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor
Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi.
SEYİR HALİNDE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR
DHA'da yer alan habere göre seyir halindeki otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
1'İ ÇOCUK, 1'İ KADIN 6 KİŞİ YARALANDI
Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu’nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ
Tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.