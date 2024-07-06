Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre seyir halindeki otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu’nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.