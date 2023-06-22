Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Diyarbakır'da tüfekli kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Giriş: 22.06.2023 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da tüfekli kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da tüfekli kavga: 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, B.D. (15) ve Y.B.G. (19), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de
Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.