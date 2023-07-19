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        Diyarbakır'da satırlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Diyarbakır Ergani'de, otobüs firması çalışanları ile yolculara satış yapmak isteyen esnaf arasında çıkan tartışma, satırlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 01:04
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        Diyarbakır'da satırlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otobüs firması çalışanları ile yolculara satış yapmak isteyen esnaf arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçe otogarında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsü çalışanları ile otobüse girip yolculara satış yapmak isteyen lokanta çalışanları arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

        KAVGADA SATIR VE BIÇAKLAR KULLANILDI

        Lokanta çalışanlarının, bir süre sonra otogara gelen aynı firmaya ait başka otobüste tekrar satış yapması üzerine taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre; tartışma bu kez büyüyerek satırlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada otobüs firması yetkilisi H.B. ile oğulları V.B. ve B.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR VE GÖZALTILAR VAR

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan H.B.'nin hayatı tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #Ergani
        #haberler
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