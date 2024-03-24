Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İlçe merkezine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Elvan Karademir, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan küçük Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elvan’ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.