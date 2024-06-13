Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama
Diyarbakır'da lüks plazalarda masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bazı işletmelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Matruşka" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 2 ay boyunca teknik takip çalışması yürüttü.
Çalışmada, plazalarda güzellik ve masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarını arayanlarla telefonda şifreli konuşularak randevu verildiği belirlendi.
Çete üyelerinin fuhşu "özel terapi" diye adlandırdığı, silahla tehdit yaralama olaylarına da karışarak, bazı kişilerden zorla para istediği tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı "Matruşka" adlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, güzellik ve masaj salonları mühürlendi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa aracılık ve yer temin" etmek suçundan tutuklandı.