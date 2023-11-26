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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da kuzen cinayeti!

        Diyarbakır'da kuzen cinayeti! Pompalı tüfekle vuruldu

        Diyarbakır'da tartıştığı kuzeni tarafından pompalı tüfekle vurulan Berat Çoban, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:21
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        Diyarbakır'da kuzen cinayeti!
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        Diyarbakır'da kuzeni tarafından silahla vurulan Berat Çoban (20), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kuruçeşme mevkisi Sento Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Berat Çoban, bir süredir aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan kuzeni S.Ç. ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., pompalı tüfekle Berat'a ateş etti. Berat kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Ç. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Berat Çoban, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Berat'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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