Diyarbakır'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 15 katlı binada korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da 15 katlı binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.
YANGIN APARTMANIN 11. KATINDA ÇIKTI
Mezopotamya Bulvarı'nda 15 katlı binanın 11. katındaki merdiven boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
2'Sİ İTFAİYE ERİ 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenenler tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.