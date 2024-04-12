Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

DHA'nın haberine göre; ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.