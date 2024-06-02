Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan iki çocuk, otel çalışanları tarafından sopalarla dövüldü. Çocukların yaralandığı saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganlar ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kağıt toplayan 16 yaşındaki M.Ş.F. ile 13 yaşındaki kardeşi H.F. iddiaya göre bir otelin su akan süs havuzunda yüzünü yıkamak istedi.
Otel çalışanları ile çocuklar arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
İKİ KARDEŞ YARALANDI
İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, saldırganlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.