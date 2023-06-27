Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Tilver Mahallesi'nde meydana geldi.

Mazlum Sarıgül (29) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıgül hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sarıgül´ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.