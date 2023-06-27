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Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 20:26 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Tilver Mahallesi'nde meydana geldi.

Mazlum Sarıgül (29) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıgül hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sarıgül´ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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