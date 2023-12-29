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        Haberler Gündem Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama - Güncel haberler

        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama

        Diyarbakır'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) attıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:37
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        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama
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        Olay, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi´nde meydana geldi.

        Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attıkları fark edildi.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu. Şüphelilerin beraberindeki bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu.

        Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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