Kaza yapan 2 araç markete daldı: 1 ölü, 6 yaralı

AA

Diyarbakır'da çarpışan iki aracın kontrolden çıkarak markete girmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda seyreden B.P.'nin kullandığı cip, sürücüsü öğrenilmeyen seyir halindeki hafif araçla çarpıştı.

ARAÇLAR KAZANIN ŞİDDETİYLE MARKETE GİRDİ Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI AA'nın haberine göre; kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti. 2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.