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Diyarbakır'da çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da, depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan çadırkentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç. ise ağır yaralandı

Giriş: 10.03.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı
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DHA

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadırkent girişinde meydana geldi.

H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan başka bir otomobile de çarparak yoldan çıktı.

Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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