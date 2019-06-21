21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Güzeloğlu, Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat töreninde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın bereketli topraklarında, bereketli bir sezonun hasadına başladıklarını söyledi.
Kentin tarımsal üretiminin her alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üretim merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, Diyarbakır'ın özellikle buğday üretiminde Türkiye'nin üçüncü büyük üretim havzası olduğunu aktardı.
Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Bu yıl buğdayda yaklaşık 1 buçuk milyon ton rekolte bekliyoruz. Yaklaşık 3 milyon 200 bin dekarda hasat yapılacak. Verimlilikte de Türkiye ortalamasının iki katına yaklaşan bir verim elde etmekteyiz. Dekardan yaklaşık 400 kilogram buğday bekliyoruz."
Çiftçileri anız yakma konusunda uyaran Güzeloğlu, hasat sonrası toprakta kalan anızın asla yakılmaması gerektiğini söyledi.
Diyarbakır'daki tarımsal üretimin Silvan Projesi'yle çok farklı bir boyuta çıkacağını dile getiren Güzeloğlu, "Projeyle 235 bin hektar suyla buluşacak. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz. İnşallah bugünden ileriye bu çabalarımız önce çiftçimize kazanç olacak sonra ülkemize, ilimize kalkınmayı taşımış olacak." diye konuştu.
Biçerdöverle bir süre buğday biçimini gerçekleştiren Güzeloğlu, çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi ve sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Alibardak Mahalle Muhtarı Zeki Erdem de 3 bin dekarda tarımsal faaliyet yürüttüğünü, bunun bin dekarında mercimek, 2 bin dekarında da buğday ektiğini belirtti.
Aşırı yağıştan dolayı hasadın biraz geciktiğini aktaran Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Allah'a şükürler olsun buğdayda dekara 450-500 kilogram arasında verim aldım. Sulu alanlarda ise verim dekar başına 500-600 kilogram arasında oldu. Allah'a çok şükür yangın ve afetler olmadan bugüne geldik."
Törene, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat oda başkanları, üretici birliklerinin temsilcileri, kumu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!