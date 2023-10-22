Diyarbakır'da bir iş yerine maytap atıldı - Güncel haberler

Diyarbakır'da bir iş yerine maytap atıldı - Güncel haberler

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Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 1. Sokak'ta, şüpheli ya da şüpheliler tarafından yakılan maytabın, iş yerinin kapısından içeri atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sadece personelin bulunduğu iş yerinde herhangi bir hasarın oluşmadığını tespit eden ekipler, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.