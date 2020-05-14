Diyarbakır'da 81 yaşındaki Hasan Hazar, koronavirüsü yendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan 81 yaşındaki Hasan Hazar 12 Nisan'da hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Hazar, yoğun bakım servisine alındı. Tedavisi sürerken solunum yetmezliği nedeniyle Hazar, solunum cihazına bağlandı.

32 günlük mücadelenin ardından yoğun bakım servisinden çıkarılan Hazar, sağlık çalışanların alkışları arasında normal servise alındı.