Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.41'de merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi İslamköy Mahallesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.